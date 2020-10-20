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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 01:46 م

الصحة النيابية تتوقع أزمة تستدعي حظر للتجوال

كورونا في العراق

توقع مقرر خلية الأزمة عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، جواد الموسوي، "حصول أزمة ثانية جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد الشهر المقبل".

وقال الموسوي: "لغاية الآن داوم الدوائر والمؤسسات الحكومية، 50% وتركت الحكومة قرار الدوام 100% للمؤسسات التي تستطيع الدوام حسب احتياجها".

وأضاف "نتوقع أزمة ثانية بكورونا في الشهر المقبل وربما يفرض فيها حظر التجوال اذا كانت الاصابات أكثر من استيعاب المؤسسات الصحية وبهذا الوقت سنضطر الى إعادة الحظر الكلي او الجزئي".
وتابع الموسوي "من المتوقع بدء العام الدراسي في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل ولكن هذا يعتمد على الموقف الوبائي".


و أشار عضو الصحة النيابية الى، ان "الأدوية المهربة والمغشوشة الموجودة حالياً في السوق العراقية تتراوح مابين ٧٠ الى ٨٠ % من حجم الأدوية الكلي داخل العراق" .

ولفت الى ان "إجراءات الحكومة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة ضعيفة جداً في محاربة تهريب الأدوية لكون أغلبيتهم لديهم ضلوع بهذا الموضوع".

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