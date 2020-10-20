نائب عن ديالى يطالب بالاسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها ورقة ضغط







دعا النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري وزارة المالية الى الاسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها ورقة ضغط .



وقال في بيان صحفي ان : ملايين العوائل تنتظر وبفارغ الصبر موعد راتبها الشهري لانجاز متعلقاتها الحياتية والمعيشية واي تكرار للتاخير يسبب مشاكل المجتمع لايتحملها.



واضاف الجبوري ان على الحكومة والوزارة المعنية الاسراع باطلاق الرواتب وعدم تاخيرها كالفترة السابقة .



وشدد على ضرورة ان تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه شعبها وعدم استخدام موردهم الشهري ورقة ضغط على البرلمان من اجل تمرير قانون الاقتراض.