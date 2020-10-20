لجنة الزراعة النيابية : التعاون والاستثمار الخارجي بقطاع الزراعة ضرورة لتطويره وضمان استمرارية الاكتفاء الذاتي





اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ى اهمية فتح باب الاستثمار الداخلي والخارجي في مجال تطوير القطاع الزراعي والاروائي واستصلاح المزيد من الأراضي.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : القطاع الزراعي والحيواني بامس الحاجة الى التطوير ومواكبة اخر ماتوصل اليه المعنيون بهذا القطاع في العالم ونقله الى البلاد.



واضاف ان : التعاون والاستثمار الخارجي بقطاع الزراعة ضرورة لتطويره وضمان استمرارية الاكتفاء الذاتي ولرفد الموازنة بإيرادات مهمة تساعد على الاستقرار المالي .



واكد الشمري وقوف اللجنة مع الوزارة في اتفاقياتها الاخيرة مع فرنسا ومع اي دولة اخرى شريطة ان تكون المصلحة العراقية العليا هي الأساس فيها.



وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي وقع على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء الى باريس مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي تحت عنوان ( إعلان نوايا) للتعاون في المجالات الزراعية وتفعيل ملف تبادل الخبرات والتدريب وإيجاد تواصل على المستوى العلمي والتقني في مجمل العملية الزراعية ".