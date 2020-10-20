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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 01:38 م

نائب يدعو الكاظمي إلى تغيير الخطط الأمنية وإقصاء القيادات المقصرة

سعد الحلفي

دعا  النائب عن كتلة سائرون النيابية "سعد مايع الحلفي القائد العام للقوات المسلحة  مصطفى الكاظمي إلى تغيير الخطط الأمنية المتبعة وإقصاء القيادات المقصرة في عملها.

وقال الحلفي  في بيان : إن الخروقات الأمنية التي تكررت خلال الأيام الماضية تستدعي معالجات فورية ، لافتاً إلى أهمية أن تبدأ من تشخيص مكامن الخلل وتحديد الثغرات التي أدت اليها واحالة القطعات الماسكة للتحقيق ومن ثم إيجاد الحلول الملائمة والشروع بتنفيذها.

وأضاف  : إن العمليات الإرهابية والمجازر الإجرامية الأخيرة التي حدثت في عدد من المحافظات تتطلب موقفا صارما من قبل القيادات المتصدية للقرار الأمني ، مشيراً إلى ضرورة عدم التهاون مع أي شخص مهما كان منصبه يتعمد الاخلال بأمن واستقرار البلاد.


و طالب الحلفي الأجهزة الاستخبارية بتكثيف جهودها وتطوير أدائها وبما يتلاءم مع متطلبات الوضع الأمني ، مشدداً على التعامل بحزم مع كل من يتهاون ويتلكأ في أداء عمله ويتسبب بسفك الدم العراقي الطاهر.

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