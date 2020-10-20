مفوضية حقوق الانسان : تأخر صرف التعويضات للنازحين احد الاسباب الرئيسية لعدم عودتهم الى مناطقهم

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان ان : تأخر صرف التعويضات للنازحين احد الاسباب الرئيسية لعدم عودتهم الى مناطقهم.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ان : هنالك العديد من التحديات والمعوقات تحول دون عودة النازحين الى مناطقهم خصوصا المعوقات الامنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وبيئة التعايش السلمي اضافة الى عدم صرف اغلب معاملات التعويض المقدمة من النازحين لفترة طويلة من الزمن.



وأضاف الغراوي ان : العديد من النازحين لم يتسن لهم تقديم معاملات التعويض بسب عدم قدرتهم الذهاب الى لجان التعويض في المحافظات او عدم ارسال هذه اللجان الفرق الجوالة الى المخيمات لإستقبال هذه المعاملات كما ان مبالغ التعويض المصروفة لعدد من النازحين لاتتناسب مع كم الدمار الذي لحق بممتلكاتهم ولا تؤدي جبر الضرر عنهم.



ودعا الحكومة ولجان التعويضات المركزية والفرعية الى الإسراع لصرف التعويضات وتقديم المنح للنازحين لتمكينهم من العودة الطوعية لمناطقهم.