صحف إيرانية تحذر نظام الملالي من احتجاجات واضطرابات بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

في خطوة نادرة حذرت صحف إيرانية يديرها نظام الملالي الإيراني من احتجاجات كبيرة واضطرابات بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وطريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا إلى جانب سوء الإدارة.

واعتبر مقال منشور على صحيفة "أرمان" الحكومية أن الإيرانيين ليسوا راضين، حيث تعود مشاكل البلاد إلى عدم وجود اتصال بالعالم الخارجي.

وأشار المقال إلى أن مشاكلنا حدثت لأننا فقدنا الاتصال بالنظام الدولي، فمن الواضح أن المسؤولين في نظام الملالي لا يفهمون أننا على نفس القارب.

ومع انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض على إيران، تباهى مسؤولون إيرانيون بالخطوة، وقال روحاني، إن الشعب سيكون سعيدا.

لكن صحيفة "اعتماد" الحكومية، كتبت عكس ذلك، وجاء في تقرير لها: خلافا لرأي الرئيس، فإن نبأ رفع الحظر المفروض على الأسلحة ليس خبرا جيدا للجمهور، بل إنه قوبل بانتقادات خطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة "جهان صنعت" الحكومية، قالت بدورها أن "إعلان روحاني أنه في اليوم التالي لانتهاء حظر الأسلحة، ستكون إيران قادرة على بيع وشراء الأسلحة ليس خبرا جيدا للناس، على الأقل في الوضع الاقتصادي الحالي". وقالت إنه كان عليه أن يستمع إلى صرخات وشكاوى الناس عن الاقتصاد الذي كان مسؤولا عن إدارته.

وحذرت "جهان صنعت" المسؤولين من احتمال اندلاع احتجاجات كبيرة بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إنه: "مما لا شك فيه أن استمرار الركود الاقتصادي، وإفراغ خزينة الحكومة والبنك المركزي من الريال والدولار، وعدم كفاية تخصيص الموارد لمختلف الفئات، من أهم أسباب العنف المجتمعي".

ويكافح الإيرانيون من أجل الحصول على لقمة عيشهم اليومية، حيث تعصف أزمة كورونا وصدمة أسعار النفط وسوء الإدارة باقتصاد البلاد.

وكشف مركز إيران الإحصائي، عن ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 في المئة في نهاية صيف هذا العام.

وأصبح بعض الإيرانيين غير قادرين على شراء بيضة واحدة وباتت موائد طعامهم شبه فارغة، مع استمرار ارتفاع الأسعار.