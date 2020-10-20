سائرون: توقعات بعدم إجراء الانتخابات بموعدها لأسباب مادية وأخرى سياسية

توقع تحالف سائرون، ، عدم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد لأسباب تتعلق بجوانب مادية وفنية واخرى سياسية، مبينا ان الكتل لم تحسم امرها حتى الان.

وقال النائب عن سائرون بدر الصائغ ان “اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها امر مستبعد لامور عديدة تقف عائقا دون ذلك.

واضاف “من الاسباب الاولى هي العجز المادي الذي تتحدث عنه الحكومة اضافة الى اخرى فنية تخص نصاب المحكمة الاتحادية وموظفي المفوضية ومكاتب المفوضية في المحافظات وغيرها.

واوضح ان “الجانب السياسي عائق اخر امام اجراء الانتخابات لعدم حسم الكتل السياسية خلافاتها بشان الدوائر الانتخابية والتي تتصارع كل كتله حسب مصالحها.

واشار الى انه “من المتوقع ان يتم طرح تأجيل الانتخابات في مجلس النواب.