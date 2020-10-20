حقوق الإنسان: أكثر من 300 حالة انتحار حتى الآن في عام 2020

قالت مفوضية حقوق الانسان في العراق، إن 309 حالات انتحار وقعت حتى شهر أكتوبر العام الحالي، مضيفة أن عام 2019 شهد 594 حالة انتحار، وعزت المفوضية دوافع الانتحار إلى عوامل اجتماعية واقتصادية.

واضافت في بيان إن أساليب الانتحار تباينت بين الطلق الناري والشنق والحرق والغرق واستخدام السم، وأن ما توصلت إليه المفوضية من خلال تحقيقاتها حول دوافع الانتحار، أن أهم الأسباب هي العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

واوضحت “أن الفقر هو العامل الأبرز الذي يدفع الشباب إلى الانتحار، ويندرج في إطاره عدم توافر فرص للعمل، وغياب القدرة على تأمين متطلبات المعيشة اليومية، خصوصاً في أطراف المدن إضافة الى قلة الوازع الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وتداعيات الحروب والعمليات الإرهابية وتدهور واقع حقوق الانسان في العديد من المجالات”.

وعن الفئات العمرية الأكثر اقبالا على الانتحار، أشارت المفوضية إلى أنها تتركز غالباً في الفئة العمرية العشرينية من النساء والشباب.

طالبت المفوضية الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار.