لجنة نيابية: لا يوجد اتفاق مع رئاسة الجمهورية بشأن تعديل المواد الدستورية

اكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، ، انها لم تتفق بشكل نهائي مع رئاسة الجمهورية بشأن المواد الدستورية المراد تعديلها.

وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد في تصريح صحفي انه “لا يوجد اتفاق نهائي بشأن التعديلات الدستورية بين رئاسة الجمهورية اللجنة النيابية المشكلة بهذا الصدد”، لافتا الى ان “رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المصادقة على التعديلات الدستورية وفق المادة 143 من الدستور العراقي.

واضاف ان “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة غير رسمية لوضع بعض المواد الدستورية الجديدة وسيكون هنالك تعاون بينها وبين اللجنة النيابية”، مبينا ان “اللجنة لم تجتمع مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية حتى الان لدراسة نقاط الخلاف.