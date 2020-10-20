البرلمان يطالب وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من الممتلكات والمزارع العراقية في العالم

طالبت رئاسة مجلس النواب وزارتي الخارجية والمالية التحقق من الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم .



ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، وثيقة رسمية ، ذكر فيها " ان معلومات وردتنا تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم " ، مشيرا الى انه بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول "، داعيا الوزارات المعنية الى تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا .