وزير المالية: معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة

أكد وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، ، معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة.

وقال علاوي، في تغريدة له على منصة "تويتر": "نؤكد على اهمية تعزيز التعاون مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونحرص عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب لتبادل وجهات النظر".



وأضاف، ان "معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة وسنعمل على اعادة التوازن للاقتصاد من خلال الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية.