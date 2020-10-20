بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مصدر نيابي: من المرجح استئناف جلسات البرلمان غداً الأربعاء الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وإطلاق المحتجزين بليبيا.. والجيش الليبي يطالب بإبعاد المرتزقة والمليشيات مخطط الحرس الثوري الإيراني الإرهابي لاحتلال سوريا تحت ستار المشاركة بإعادة الإعمار انتحار زوجة الفنان جلال الزين بالرصاص في العاصمة بغداد كورونا في إيران.. أوضاع مأساوية تزداد صعوبة وسط ضعف خدماتي وعجز حكومي الإمارات وإسرائيل تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.. لإنهاء النفوذ الإيراني بالمنطقة بعد لقائه بالكاظمي ماكرون مغردا بالعربية: سنهزم الشر من جذوره متظاهرون في ديالى يقطعون طريقا دوليا يربط العراق بإيران الصحة النيابية تتوقع أزمة تستدعي حظر للتجوال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 10:42 ص

الصجري يطالب بفتح جميع ملفات "الفساد الكبرى" الخاصة بالحلبوسي

الصجري
طالب النائب علي الصجري ، بفتح جميع ملفات "الفساد الكبرى" التي تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الصجري في تغريدة له على "تويتر"، "اطالب رئيس الوزراء واطالب رئيس مجلس القضاء المحترم في فتح جميع ملفات الفساد الكبرى التي تخص الحلبوسي واخرها صفقة الخمسة مليار دولار التي في حال الغي العقد سوف تنهي الازمة الاقتصادية في البلد.

وأضاف "كلنا امل بكم وبدوركم والشعب ينظر لخطواتكم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزير المالية علاوي

وزير المالية: معالجة التحديات الاقتصادية ليست بالمهمة السهلة 20 تشرين الأول 2020 10:47 ص

بهاء الاعرجي

الأعرجي: اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الانتخابات المبكرة 18 تشرين الأول 2020 04:03 م

الكاظمي

الكاظمي: لاعودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية 18 تشرين الأول 2020 10:32 ص

أبراج الاتصالات

نائب: القضاء قرر استمرار إيقاف تجديد تراخيض شركات الهاتف ورد الطعون التمييزية 17 تشرين الأول 2020 10:45 ص

الزرفي

الزرفي يطالب بفتح تحقيق عاجل بقضية شركة يونا آويل النفطية 15 تشرين الأول 2020 09:42 ص

مجلس النواب

نائب: ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس ذبح العملية الديمقراطية 11 تشرين الأول 2020 10:41 ص

وزارة المالية العراقية

خبير اقتصادي يكشف عن بنود ورقة الإصلاح التي تعمل عليها وزارة المالية 11 تشرين الأول 2020 10:37 ص

20201010232158384LT

الفتلاوي: الدوائر الانتخابية التي صوت عليها البرلمان تم تفصيلها بسذاجة 11 تشرين الأول 2020 10:19 ص

التعليقات