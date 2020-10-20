أحزاب وميليشيات تعطي ضمانات لتبرئة العاكوب من ملفات الفساد

أعلنت السلطات العراقية، اعتقال محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة.



وقال مسؤول في هيئة النزاهة في تصريحات أن نوفل العاكوب الذي أقالته بغداد على إثر غرق قارب في نهر دجلة ما أسفر عن مقتل 150 شخصا، اعتقل في الموصل امس الاثنين.



وأوضح أن العاكوب “قدم إلى المحكمة في الموصل لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشأن أعمال فساد أخرى”.

وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الاف من النازحين خارج المحافظة.



واكد ناشطون من الموصل أن العاكوب المتهم بأكثر من 50 قضية فساد أخذ ضمانات من جهات سياسية مدعومة من ميليشيات الحشد لإسقاط تلك التهم عنه.

وكتب الصحفي والناشط الحقوقي زياد السنجري في تويتر: إنه “تمهيدا لاسقاط اكثر من 50 تهمة فساد واهمال نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق المتهم بالفساد ياخذ وعد من جهات سياسية ونواب عن نينوى وميليشات الحشد باطلاق سراحه بكفالة وبالفعل ذهب وسلم نفسه لدائرة النزاهة في الموصل تمهيدا لاطلاق سراحه بعد تنسيق مسبق مع النزاهة”..



والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى.