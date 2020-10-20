كتلة نيابية: القوى السياسية النافذة تسعى لإقرار نظام انتخابي يعيد تدويرها بنفس حجومها أو أكبر

حذرت كتلة النهج الوطني النيابية ، من ضعف المشاركة في العملية الانتخابية وإنتاج خارطة سياسية وبرلمانية معزولة عن غالبية الشعب العراقي ، والاحتجاج على تكرار مخرجات العملية الانتخابية وعودة الأوضاع السياسية والاجتماعية للارتباك والتوتر من جديد .



وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، في بيان صحفي ان " القوى السياسية النافذة في البرلمان تسعى لاقرار نظام انتخابي يعيد تدويرها بنفس حجومها او أكبر مما كانت عليه في انتخابات عام ٢٠١٨ ، وفي ذلك نقض واضح للغرض الأساسي من اجراء الانتخابات المبكرة" ، مشيرا الى ان " مطالبة الشارع العراقي بالانتخابات أرادتها وسيلة للتغيير والإصلاح السياسي وكسر حالة الاحتكار للمشهد السياسي من قوى سياسية محدودة بعينها ".

واضاف ، ان " النظام الانتخابي الذي صوتت عليه تلك القوى السياسية في جلسة البرلمان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ بصيغة الدوائر المكونة من أربعة مقاعد لكل منها وحرصها على رسم وتشكيل كل دائرة وفق ماينسجم مع انتشار ناخبيها الجغرافي ، دليل واضح على إصرارها على إغفال صوت الشارع المطالب بالتغيير والإصلاح وقطع الطريق على أية قوى سياسية ناشئة من الوصول الى البرلمان ".