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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2020 10:36 ص

كتلة نيابية: القوى السياسية النافذة تسعى لإقرار نظام انتخابي يعيد تدويرها بنفس حجومها أو أكبر

عمار طعمة
حذرت كتلة النهج الوطني النيابية ، من ضعف المشاركة في العملية الانتخابية وإنتاج خارطة سياسية وبرلمانية معزولة عن غالبية الشعب العراقي ، والاحتجاج على تكرار مخرجات العملية الانتخابية وعودة الأوضاع السياسية والاجتماعية للارتباك والتوتر من جديد .

وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، في بيان صحفي ان " القوى السياسية النافذة في البرلمان تسعى لاقرار نظام انتخابي يعيد تدويرها بنفس حجومها او أكبر مما كانت عليه في انتخابات عام ٢٠١٨ ، وفي ذلك نقض واضح للغرض الأساسي من اجراء الانتخابات المبكرة" ، مشيرا الى ان " مطالبة الشارع العراقي بالانتخابات أرادتها  وسيلة للتغيير والإصلاح السياسي وكسر حالة الاحتكار للمشهد السياسي من قوى سياسية محدودة بعينها ". 
واضاف ، ان " النظام الانتخابي الذي صوتت عليه تلك القوى السياسية في جلسة البرلمان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ بصيغة الدوائر المكونة من أربعة مقاعد لكل منها وحرصها على رسم وتشكيل كل دائرة وفق ماينسجم مع انتشار ناخبيها الجغرافي ، دليل واضح على إصرارها على إغفال صوت الشارع المطالب بالتغيير والإصلاح وقطع الطريق على أية قوى سياسية ناشئة من الوصول الى البرلمان ".
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