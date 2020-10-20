"الديمقراطي الكردستاني": نترك للحكومة العراقية إجراءات التحقيق بحرق مقر الحزب

أكد مسؤول الفرع الخامس القيادي فى الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان محمد طه، أن حزبه ترك للحكومة الاتحادية فى العراق إجراءات التحقيق بحرق مقر الحزب فى بغداد.



وقال مسؤول الفرع الخامس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني،: نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية بحق من قام بعملية حرق مقرنا، لأن هذه الجماعات استهدفت الدولة واستقرار العاصمة بغداد.



وتابع مسؤول الفرع الخامس القيادي فى الحزب الديمقراطي الكردستاني: نحن سنرفع دعوى قضائية ونترك الأمر للحكومة لمحاسبة هؤلاء.



وتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى الحرق على يد جماعات مؤيدة لميليشيا الحشد الشعبي خلال مسيرة لها استهدفت الفرع الخامس للحزب فى بغداد.