الكاظمي يبحث في باريس ملفات إقليمية ودولية.. وماكرون: فرنسا حريصة على تعزيز العلاقات مع العراق

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل مواصلة التصدي للإرهاب.

فيما أكد الكاظمي، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان كاستيكس، أن حكومته تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة، وإعادة العراق لوضعه دولياً، في حين وقع العراق ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل، والزراعة، والتعليم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن اللقاء مع ماكرون تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية، والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب الكاظمي بحسب البيان، عن تطلعه إلى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.

وكان مكتب الكاظمي ذكر في بيان آخر، أنه جرى خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي، بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأشار الكاظمي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، إذ إن الحكومة تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة، وإعادة العراق لوضعه دولياً.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

ولفت ماكرون، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بقصر الإليزيه، إلى حرص فرنسا على دعم العراق على مختلف الصعد.

ووصل الكاظمي إلى باريس، أمس الأول، في إطار جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأشار الكاظمي إلى تطلع بلاده إلى تمتين علاقات الصداقة القائمة بين العراق وفرنسا وتوطيد سبل التعاون المشترك، بما يعزز المصالح المشتركة بينهما.

وثمّن الجهود التي تقوم بها فرنسا لإطلاق مبادرة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ بعض بنود برنامجها الحكومي الإصلاحي، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

ووقع العراق وفرنسا، على هامش الزيارة، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.