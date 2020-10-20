البياتي: عدم قناعة الشعب بحكومة الكاظمي سيجعل من النتائج عكسية في الانتخابات المقبلة

قال المحلل السياسي كامل البياتي، إن الأكراد أبرز اللاعبين في الانتخابات المقبلة، وهناك صفقات سياسية تحاك من تحت الطاولة والعمل وفق مبدأ "فيد واستفيد"، حيث تسعى بعض الأطراف لتحقيق رغبات مكونات معينة من أجل السيطرة على مقاليد الحكم بشكل دائم لمدة 4 سنوات.



وأضاف أن الدوائر الانتخابية ستجعل من الأحزاب تتحالف فيما بينها وخاصة ممن لديه جمهور في محافظة دون أخرى، حيث تسعى جميع الأطراف للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات خلال الانتخابات المبكرة.



وبين أن عدم قناعة الشعب العراقي بالحكومة الحالية والأزمة المالية التي خلقتها، ستجعل من النتائج عكسية في الانتخابات المقبلة، وقد تكون نسبة المشاركة فيها لا تتجاوز الـ 10 بالمئة، وهو ما قد يقود الى انتفاضة شعبية كبيرة جراء الاخفاقات المتكررة للحكومات المتعاقبة.