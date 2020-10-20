تقرير.. اشتعال الإرهاب الإيراني في اليمن.. تنصيب سفير لدى الحوثي وخطوات دموية

خبراء: ايران أعلنت حربا مباشرة من اليمن ولابد من كسرها



يأتي التصعيد الإيراني في اليمن، ليؤكد أن طهران قررت رفع كل الحواجز عن وجودها الدموي بجوار الحوثي الإرهابي، وانها قررت التواجد بشكل مباشر لتكون الحرب مباشرة.

من جانبها، خاطبت الحكومة اليمنية الشرعية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى اليمن، وتنصيبه "سفيرا" لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي اعتبرته مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.

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ولفتت الحكومة في رسالتها إلى مجلس الأمن، إلى تصريحات النظام الإيراني الذي وصفته ب"المارق" بتاريخ ١٧ أكتوبر الجاري، المنشور في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية النظام الإيراني المدعو سعيد خطيب زاده، وقالت بأن النظام المارق قد أرسل "سفيرا" له الى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو.

وأشارت إلى أن استمرار النظام الإيراني في هذه التصرفات، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ (٢٠١٥) والذي يعيد – ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على "مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة. وأضافت أن هذه التصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية.

ونبهت الحكومة اليمنية وفق تقرير للعربية، إلى إن إرسال النظام الإيراني لأحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين ميليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الاخرى منذ بدايات قيام الجمهورية الإسلامية الايرانية، ابتداءاً باقتحام واحتلال سفارة الولايات المتحدة الامريكية، مرورا بسفارة اليمن، وانتهاءا بالاعمال العدوانية التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها، وأخيراً إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الامر الذي يشكل استمرار لسلوكها العدواني والتآمري في دعم الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني.

كما تطرقت الرسالة إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين سفيرا لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019م وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين ميليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة.

وطالبت مجلس الأمن، بادانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية. كما أكدت الحكومة على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، وأوضحت ان أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تصعيد طهران المتمثل بإعلانها "حاكما عسكريا" بصنعاء محاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن. واضاف في تغريدة على تويتر أن هذه التحركات تؤكد أن جماعة الحوثي تقبع تحت "الوصاية" الإيرانية. وطالب الإرياني المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه "العدوان" الإيراني على اليمن.

وقال مراقبون إن الأجندة الإيرانية في اليمن تتمثل في ثلاث نقاط:

أولها كسب موقع قدم على المحيط الهندي وفي منطقة استراتيجية لتسيطر على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، والعمل على تهديد الخليج العربي برمته، ومواصلة الحقد على المملكة العربية السعودية أقوى دول الخليج العربي، علاوة على استمرار اختطاف صنعاء والسيطرة على 4 عواصم عربية. وقالوا إن إرسال سفير ايراني للحوثي يعني حربا مباشرة من جانب إيران وتهديد الأمن القومي العربي.

ا.ي