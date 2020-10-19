بعد عاصفة الغضب.. الإرهابي فالح الفياض يتبرأ من جريمة حرق مقر الديمقراطي وعراقيون: أعلام الحشد فضحكتم

خبراء: التصريحات الكاذبة للفياض تعطي حكومة الكاظمي المهترئة مبرر عدم اعتقال قادة الحشد المجرمين



بعد عاصفة الغضب، التي عمت العراق وخارجه في أعقاب حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، واعتراض نواب الحشد الإرهابي قبلها في مجلس النواب، على تصريحات هوشيار زيباري بأن ميليشيات الحشد الإيرانية والتي تشبه داعش الإرهابي هى من اطلقت الصواريخ على آربيل وتحرق بغداد.

حاول الإرهابي فالح الفياض، أن يتبرأ من الجريمة الفاجرة وينفي صلة الحشد بها، المقزز أن مئات من عناصر الحشد الإرهابي كانوا متواجدين ورفعوا أعلام الحشد القميئة في المكان.



وأتهم الإرهابي المجرم، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ما أسماها "جهات مخالفة خارجة عن القانون" باستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال الفياض إن الحشد الإرهابي هيئة رسمية ضمن مؤسسات الدولة!! وأضاف أن من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون.

وواصل الارهابي الفياض، إلى أن حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد أمر مؤسف، مبينا أن"ما حصل من حرق في الحزب الديمقراطي عمل إجرامي!!

وتابع الفياض، قائلا شعرنا بالخجل لرفع علم الحشد فوق مبنى الحزب!!!!

كان موالون للحشد الشعبي الإرهابي، عمدوا في العراق إلى إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، رافعين صوراً لقائد فيلق القدس، الارهابي قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الارهابي أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى رايات وأعلام الحشد، ووجه الحزب الكردي انتقادا لاذعا للحكومة العراقية الاتحادية، بسبب فقداتن السيطرة.



وأصدرت مديرية الحشد الشعبي الإرهابي، بياناً أشارت فيه إلى تفهمها مشاعر العراقيين المحبين لأبناء الحشد، مضيفة أنها تدعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي دون استخدام العنف والتخريب. أتى ذلك، بعد أن هاجم مئات من أنصار الحشد الشعبي الارهابي مقر الحزب وأضرموا النار به تنديدا بانتقادات هوشيار زيباري، القيادي في الحزب.

خبراء وصفوا أكاذيب الفياض، بأنها محاولة لتمييع القضية وصب الزيت على النار لأنها تبعد الحكومة والقوات الأمنية عن مجرمي الحشد بمثل هذه التصريحات الكاذبة.

أ.ي