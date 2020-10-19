النار تلتهم المدنيين السنّة في العراق.. مجزرة صلاح الدين خطوة للعنف الطائفي برعاية ميليشيات إيران

الخارجية الأمريكية: ميليشيات إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي



قال مراقبون، إن حالة الاستهتار التي بدا عليها الكاظمي والذي هرب الى أوروبا ولم يقم بإلغاء الزيارة عقب تفجر المجزرة وعدم الوصول للجناة حتى اللحظة، يؤكد عدم اهتمامه بالمجزرة أو الاعتناء بها سياسيا كما ينبغي.

وشددوا أن زياته للمحافظة كانت فارغة، وليس لها أي معنى مع استمرار هروب الجناة وبقاء 4 مدنيين مخطوفين لم يستدل عليهم حتى الآن.

وكانت قد أدانت وزارة الخارجية الأميركية، مجددا جريمة قضاء بلد في محافظة صلاح الدين في العراق، التي ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس، وليس داعش وفق الأكاذيب في إشارة إلى المذبحة التي شهدتها محافظة صلاح الدين أول أمس.



وأضاف البيان أن جريمة قضاء بلد وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقرا حزبيا ببغداد. وقالت إن على بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران. وشددت على أن الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي.



الخارجية الأمريكية



وكانت وزارة الخارجية الأميركية دانت أمس الأحد بشدة الهجوم على مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد. ونشرت أورتيغاس بياناً على "تويتر" جاء فيه: الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق.

ودعت الخارجية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية.

وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد. لكن لم يحدث شىء حقيقي على الأرض.



وكان قد انتاب الرعب سكان محافظة صلاح الدين، بعد استيقاظهم على خبر يفيد باختطاف جهة مسلحة 12 شخصا من ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، وما هي إلا ساعة حتى عثرت الشرطة على جثث ثمانية منهم اتضح "إعدامهم ميدانيا".

وتحت وسم (هاشتاغ) #مجزرةـالفرحاتية و#مجزرةـصلاح الدين تداول المغردون العراقيون صورا للحظة العثور على جثث الضحايا، معلقين عليها بكتابات غاضبة، وسط اتهامات لمجموعات مسلحة إيرانية بالوقوف ورائها. وكان وسم مجزرة صلاح الدين أكثرهم استخداما وفق تقرير لقناة الحرة.

وفي أول تعليق له، قال محافظ صلاح الدين، عمار جبر، من موقع الحادث، بعد أخذ شهادات من أهالي المنطقة عن الجهة التي اختطفت الشباب: أصابع الاتهام تشير إلى جهة معروفة متواجدة على الأرض. وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لقناة الحرة، أن جميع المختطفين من مكون واحد وعشيرة واحدة ومن نفس البلدة، مضيفا أن الجهة المتواجدة على الأرض سيوجه لها الاتهام. وأحال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في موقع الجريمة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.



الموجودون على الأرض



حدثت الواقعة في منطقة تسيطر عليها عناصر تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الارهابي، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية العراقية أو ما يعرف بـ"قوات المغاوير". وتقول إحدى الناشطات في المجتمع المدني بالفرحاتية: توجد شرطة وجيش، لكنهما بلا أي دور مقابل الميليشيات المتنفذة في جميع أرجاء محافظه صلاح الدين.



وأضافت: لا توجد أي خلافات مع أي جهة أمنية. المجتمع هنا مسالم ومغلوب على أمره. لا يستطيع فعل أي شيء. وأكدت أن "الجهة المنفذة التي تقبض سيطرتها على محافظه صلاح الدين هي "الميليشيات الإيرانية"، مشيرة بالاسم إلى عصائب أهل الحق التي تتواجد في قضاء بلد، والمعلومات المتوافرة تؤكد أن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة هي "لواء 42"، التابع لعصائب أهل الحق الإرهابية، مشيرين إلى أخبار أولية تفيد بإلقاء القبض على عناصر من اللواء، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عراقي يفيد بذلك ونفى العراق رسميا حدوث اي صدامات. وبحسب الناشطة، فإن من بين المعدومين، فتاة بعمر 13 عاما، فيما لا يزال مصير أربعة مختطفين مجهولا. وأضافت أن عوائل الضحايا، وهم من أبناء عشيرة الرفيعات وعشيرة الجيسات، نزحوا من المنطقة بعد دفن ذويهم خوفا من قتل المزيد.

وتحدثت الناشطة شريطة عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، قائلة: هذا الحادث ليس الأول في محافظه صلاح الدين، ذات الأغلبية السنية، وخصوصا أطراف قضاء بلد مثل ناحية يثرب.. هذه الحوادث مستمرة منذ عودة النازحين لمناطقهم.

وكانت تقارير دولية، اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي بإعاقة عودة النازحين إلى مناطقهم السنيّة بعد تحريرها من تنظيم داعش. وقالت الناشطة وفقا للحرة، قبل أربع سنوات، قامت الميليشيات بالقتل والنهب والسلب، وقتلت شبابا بعمر الزهور، لا ذنب لهم سوى أنهم من الطائفة السنية.

وفيما يتعلق باتهام البعض لتنظيم داعش بالوقوف وراء الإعدامات، قالت: لا تواجد هنا عناصر داعش، المنطقة محصنة ومؤمنة تماما.

وشدد مراقبون، أن ما تشهده صلاح الدين ما هو إلا تنفيذ لمخطط إيراني "لإنهاء السنّة"، مضيفة هذا واقع نعيشه. المحافظة بها خيرات وميزات كثيرة. والميليشيات تفرض الضرائب على المحال التجارية والمناطق الزراعية وغير ذلك.

والمثير في الأمر أيضا أن عملية الاختطاف والإعدام الميداني جاءت بعد ساعات من تعرض منطقة سيد غريب، القريبة من قضاء الدجيل، شمالي بغداد، لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش، أسفر عن مقتل عنصر من لواء 41، التابع لميليشيا عصائب أهل الحق. وتعليقا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة العراقية، إياد العنبر، إن توقيت الحادثة يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة، لا سيما في ظل وجود تصريحات من بعض السياسيين تطالب بانسحاب فصائل الحشد الشعبي من المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم داعش الارهابي. ويرى العنبر، أن السؤال الأهم يجب أن يكون حول توقيت الجريمة، وكيفية تعامل الحكومة معها.

ووفق هذه الشهادات، أكد خبراء أن الجريمة جريمة عصائب أهل الحق التابعة لميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي والكاظمي يعرف ذلك تماما لكنه لا يقدر على مواجهاتها.

ا.ي