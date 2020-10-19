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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 04:26 م

التحالف الدولي يؤكد عدم وجود قطعات عسكرية تابعة له على الأراضي العراقية

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أكد نائب قائد التحالف الدولي كڤين كابسي، اليوم الاثنين، عدم وجود قطعات عسكرية للتحالف على الأراضي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل نائب قائد التحالف الدولي بمكتبه اليوم الإثنين، نائب قائد التحالف الدولي، اللواء كڤين كابسي".

وأضاف أن "اللقاء بحث التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري".

 وأكد كابسي بحسب البيان "عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، وأن عمل التحالف الدولي ينحصر على تقديم الاستشارة فقط"، مؤكدا "دعم التحالف الدولي للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ما تبقى من خلايا داعش الإرهابي، خصوصا في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية".

 من جانبه أكد الأعرجي وفقا للبيان، أن "قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيرا، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن ومواجهة الخلايا الإرهابية وتعزيز السلم المجتمعي".

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