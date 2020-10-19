الغراوي: تصريحات وزير الخارجية البلجيكي بترحيل العراقيين اللاجئين قسرا جريمة ضد الإنسانية

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، د.فاضل الغراوي، وردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البلجيكي بترحيل العراقيين اللاجئين المرفوعة طلباتهم قسرا إلى العراق بأنها جريمة ضد الإنسانية كون العودة القسرية مرفوضة وفقا للقوانين الدولية.



وأضاف الغراوي، أن طالبي اللجوء يجب مراعاة ظروفهم الإنسانية وتقديم الرعاية الكاملة لهم وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة والتزامات الدول وعدم اجبارهم على العودة القسرية.



وأشار إلى أن المفوضية مع العودة الطوعية لطالبي اللجوء من العراقيين في كافة الدول وسنوصل رسالة احتجاج رسمية الى سفارة بلجيكا في العراق حول التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي بخصوص إعادة طالبي اللجوء من العراقيين قسرا.



