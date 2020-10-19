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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 04:00 م

الرئيس الفرنسي يستقبل الكاظمي في قصر الإليزيه

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استقبل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين،  رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن ماكرون استقبل الكاظمي في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

وقال المكتب في بيان، إن "العراق وقع في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية، جان كاستيكس".

وأضاف البيان، أن "وزير الزراعة العراقي وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية".

وأضاف البيان أن "المذكرة تشمل تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه".

وتابع أن "وزير النقل العراقي وقع مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد"، مبينا أن "مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تضمنت تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية".

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