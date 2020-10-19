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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 03:36 م

الحلبوسي يرفع دعوى قضائية جديدة ضد النائب علي الصجري

الحلبوسي

رفع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، دعوى قضائية جديدة ضد النائب علي الصجري.

وبحسب مطالعة الشكوى التي تقدم بها وكيل رئيس مجلس النواب الى محكمة تحقيق ارهاب الكرخ وجاء فيها: بتاريخ 3/10/2020 وفي تمام الساعة 3:11 صباحاً قام المشكو منه علي عبد الله حمود الصجري بنشر تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقد تضمنت عبارات اتهام واساءة وقذف بحق موكلي رئيس مجلس النواب واتهامات بلا دليل وان هذا الفعل الجرمي يمثل جريمة إهانة بإحدى طرق العلانية لرئيس السلطة التشريعية وجريمة قذف وسب بحقه.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى خاطب في وثيقة رسمية، بتاريخ 15 أيلول الماضي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لرفع الحصانة عن النائب علي الصجري.
وبحسب الوثيقة، فأن الصجري قد نشر تغريدات مسيئة لرئيس البرلمان.

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