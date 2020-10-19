بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 21 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
مصدر نيابي: من المرجح استئناف جلسات البرلمان غداً الأربعاء الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وإطلاق المحتجزين بليبيا.. والجيش الليبي يطالب بإبعاد المرتزقة والمليشيات مخطط الحرس الثوري الإيراني الإرهابي لاحتلال سوريا تحت ستار المشاركة بإعادة الإعمار انتحار زوجة الفنان جلال الزين بالرصاص في العاصمة بغداد كورونا في إيران.. أوضاع مأساوية تزداد صعوبة وسط ضعف خدماتي وعجز حكومي الإمارات وإسرائيل تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان.. لإنهاء النفوذ الإيراني بالمنطقة بعد لقائه بالكاظمي ماكرون مغردا بالعربية: سنهزم الشر من جذوره متظاهرون في ديالى يقطعون طريقا دوليا يربط العراق بإيران الصحة النيابية تتوقع أزمة تستدعي حظر للتجوال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 03:18 م

بعد قرار ترحيل طالبي اللجوء العراقيين.. سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي يشعل مواقع التواصل

سامي مهدي

أشعل وزير الهجرة الجديد في الحكومة البلجيكية سامي مهدي – ذي الأصول العراقية، مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ، بعد الحديث عن اعتزامه ترحيل طالبي اللجوء العراقيين إلى بلادهم.

ورفض مغردون تصريحات الوزير البلجيكي وعدّوها غير لائقة ومهينة، ولا سيما أنّه من أبوين عراقيين قدما إلى بلجيكا لاجئين في وقت سابق.

التصريحات المنسوبة لسامي مهدي دفعت وزيرة الهجرة، ايفان فائق جابرو، للتعليق، قائلة إن "أيّ عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر".

وأكدت المسؤولة العراقية، أن وزارتها "ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما ويجب مراعاة ظروفهم"، لافتة في الوقت نفسه أنها "مع العودة الطوعية وليست القسرية".

وأشارت إيفان جابرو إلى أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

يذكر أن سامي مهدي، 32 عامًا، مواطن بلجيكي من أصول عراقية، فوالده عراقي ووالدته فلمنكية.

وتقلد مهدي منصبه في الحكومة الجديدة التي تعثر تشكيلها لنحو عامين، بسبب العديد من الملفات العالقة، من بينها قضية الهجرة.

وأكد مهدي فور توليه منصبه عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة، موضحا أن السلطات البلجيكية رحلت 18% من طالبي اللجوء المرفوضين، مقابل 35% في ألمانيا، لذا “يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل.

ومع ذلك أشار مهدي في مقابلة تلفزيونية سابقة إلى رغبته في قيادة سياسة متوازنة للهجرة تعتمد على "العقل والقلب" في آن واحد، تعيد من تجب إعادتهم وفي الوقت نفسه تساعد المهاجرين الشرعيين، وتؤكد على وجود تضامن مع الجميع.

ووفقا لمنظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين (Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés) ، يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي.

ولذا فإن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الانبار

الإقليم العربي في الطريق.. بشائر إعمار في الانبار بجهود ذاتية وتكاتف للاستفتاء عليه 21 تشرين الأول 2020 03:25 ص

الحجرف التعاون الخليجي

"التعاون الخليجي" يصفع الملالي: إيران تدرب وتمول الإرهاب في المنطقة وتزعزع الاستقرار 20 تشرين الأول 2020 11:35 م

اسد الله اسدي الارهاب الايراني 2

إرهاب إيراني عابر للقارات.. ألمانيا تكشف شبكات إجرامية تابعة للملالي في قلب المساجد 20 تشرين الأول 2020 11:00 م

مجزرة صلاح الدين

شهود عيان: عصائب الخزعلي الإرهابية هددت قبل أسبوع السكان من العودة ونفذت مجزرة الفرحاتية في إطار سياسة إبادة السنّة 20 تشرين الأول 2020 09:55 م

مجزرة صلاح الدين

أين القتلة يا كاظمي؟.. دم ضحايا مجزرة صلاح الدين لا يزال ينزف 20 تشرين الأول 2020 09:16 م

الجيش الليبي

الأمم المتحدة تطالب بفتح المعابر وإطلاق المحتجزين بليبيا.. والجيش الليبي يطالب بإبعاد المرتزقة والمليشيات 20 تشرين الأول 2020 03:20 م

سوريا

مخطط الحرس الثوري الإيراني الإرهابي لاحتلال سوريا تحت ستار المشاركة بإعادة الإعمار 20 تشرين الأول 2020 03:14 م

11-147-1200x675

كورونا في إيران.. أوضاع مأساوية تزداد صعوبة وسط ضعف خدماتي وعجز حكومي 20 تشرين الأول 2020 03:01 م

التعليقات