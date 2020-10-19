حسن آلي: جهات سياسية تستغل أي حدث أمني أو سياسي لغرض التصعيد الطائفي والقومي بالعراق

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، إنه نلاحظ في الأيام الأخيرة تزايد الخطاب القومي والطائفي وهو مؤشر خطير، خاصة وأن بعض الأحزاب تستخدم هذا الخطاب عبر جيوشها الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة لها لأغراض انتخابية.

وأضاف أنه على البرلمان التصدي إصدار تشريع يمنع الخطاب الطائفي، كما على الحكومة محاربة هذا الخطاب وغلق وسائل الإعلام التي تتبنى التأجييج القومي والطائفي.

وأشار آلي إلى أن هنالك جهات سياسية تستغل أي حدث أمني أو سياسي لغرض التصعيد الطائفي والقومي، وهذا الأمر خطير جدا خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد.