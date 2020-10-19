لجنة نيابية تحذّر من نشر الوثائق السريَّة

حذَّرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، من إفشاء الاسرار ونشر المعلومات والوثائق المصنفة بالسرية.



وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، في تصريح صحفي ان “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب طرحت مع وزيري الدفاع والداخلية موضوع تسريب بعض الكتب السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



واضاف ان “السؤال الذي يدور في ذهن الكثير هو كيف ولماذا يتم تسريب الوثائق السرية بهذا الشكل وفي هذه الايام بالذات؟، مشيرا إلى أن “الأمر وصل لتداول كتب رسمية مصنفة بالسرية ومحدودة الاطلاع وحتى من بعض الدوائر والمؤسسات الأمنية الحساسة».



وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق منع تسريب أي وثيقة رسمية لجهات غير رسمية أو نشرها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.