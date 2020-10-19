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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 01:37 م

الجابري: الدستور يحتاج إلى تعديلات جوهريَّة

الدستور العراقي

اكد عضو لجنة كتابة الدستور نديم الجابري، أن الدستور يحتاج إلى تعديلات جوهرية وليست تعديلات طفيفة، مشيرا الى  وجود الكثير من الثغرات فيه؛ فهناك أكثر من 50 مادة دستورية تحال إلى تشريع قانوني.


وقال الجابري: إن “هناك ثلاثة اتجاهات في قضية تعديل الدستور، الأول يرى أن الدستور لا يحتاج إلّا لتعديلات طفيفة، واعتقد أن هذا سيكون جزءاً من المشكلة وليس من الحل”، مبيناً أن” الاتجاه الثاني وهو من الأطراف المناوئة للعملية السياسية التي تدعو إلى إلغاء الدستور، وما ترتبت عليه من نتائج.

واضاف الجابري أن “الاتجاه الثالث وهو الحل الأسلم وذلك باجراء تعديلات جوهرية على الدستور”، مشيراً إلى أن “الدستور ومنذ العام 2010 لم يعد صالحاً لتنظيم العملية الدستورية السياسية، لذلك هو بحاجة إلى تعديلات جوهرية.

واوضح عضو اللجنة أنه “ليس من الصحيح إحالة تشكيل المجلس الاتحادي إلى القوانين العادية، وإلّا كيف سيكون نداً لمجلس النواب إذا كان البرلمان مؤسساً بموجب الدستور، والمجلس الاتحادي مؤسس بموجب القانون، بينما من الناحية الاعتبارية المجلس الاتحادي سيكون أعلى، وهذا التشريع غير مناسب ويجب أن يجرى تعديل جوهري على الدستور، وتثبت النصوص المتعلقة بالمجلس الاتحادي داخل الدستور، وليس بالقوانين العادية.


وشدد الجابري، على أن “النص الدستوري بحاجة إلى تعديل في ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى القانون، تعديل المادة الدستورية أولاً ومن ثم الذهاب إلى وضع قانون موضوعي.

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