الخالدي يستبعد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او اي موعد آخر







استبعد رئيس كتلة / بيارق الخير/ النائب محمد الخالدي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد او اي موعد آخر ".



واكد الخالدي:" ان الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية، لاجراء الانتخابات في موعد آخر،ربما في تشرين الاول من العام القادم، امر مستبعد، وذلك لوجود معرقلات فنية كثيرة قبل المعرقلات السياسية".



واضاف :" ان المعرقلات السياسية، ممكن ان تبعد الانتخابات 6 اشهر اضافية، لكن المعرقلات الفنية ومشكلة المحكمة الاتحادية هي من تمنع اجراء الانتخابات في المواعيد التي تطرحها الحكومة والكتل السياسية "..