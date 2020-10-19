الآلوسي: ملايين من العراقيين يكتبون رسائل عبر طرق مختلفة يريدون التطبيع بين بغداد وإسرائيل

قال السياسي البارز، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، إن وفد الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، سيناقش قضية "التطبيع" بين بغداد وتل أبيب خلال جولته الأوروبية، التي بدأها يوم أمس، وتشمل كل من باريس، برلين، لندن.

وأضاف، الآلوسي، في تصريح صحفي، أن "هناك ملايين من العراقيين يكتبون رسائل عبر طرق مختلفة يريدون "التطبيع" بين بغداد وإسرائيل، لا توجد اي مشكلة عراقية – إسرائيلية بشكل إجمالي".

وبين أن "العراق بحاجة ماسة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والعراق لن يكون دولة ذات سيادة إلا اذا تحرك نحو التطبيع مع اسرائيل قبل غيرنا من الدول العربية".

وأضاف أن "زيارة وفد العراق، إلى لندن سوف تشهد اجتماعات رسمية وغير رسمية، لمناقشة قضية التطبيع".