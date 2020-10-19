المسعودي يحمل بعض الكتل السياسية مسؤولية تعطيل قانون الانتخابات

قال النائب عن سائرون رياض المسعودي، إن الخلافات السياسية في قانون الانتخابات، التي تتعلق بعدد الدوائر المتعددة وعدد نواب كل دائرة والمشاكل الفنية الأخرى، ما زالت قائمة لحد اللحظة.

وأشار إلى أن كل كتلة ترغب بتفصيل قانون الانتخابات على وفق مصالحها الانتخابية والشخصية.

وأوضح أن اللجنة القانونية البرلمانية ما تزال لم تكمل المسودة النهائية لقانون الانتخابات بسبب كثرة المقترحات المقدمة من الكتل ، فيما حمل بعض الكتل السياسية مسؤولية تعطيل قانون الانتخابات لعدم رغبتها بإجراء الانتخابات المبكرة في الظرف الراهن.