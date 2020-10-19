الطاقة النيابية تدعو لاقالة وزيري المالية والتخطيط







دعت لجنة الطاقة النيابية، ، الى اقالة وزيري المالية والتخطيط بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عضو اللجنة عدي عواد في تصريح صحفي ان “وزير المالية طرح نظريات بعيدة عن الواقع الاقتصادي في العراق

وهذا الامر خاطئ ولن يحل الازمة الراهنة”، لافتا الى انه “من المفترض اقالة وزيري المالية والتخطيط بسبب تقديمها الورقة البيضاء مبينا انه سيتم استجواب وزير المالية قريبا داخل مجلس النواب.

واضاف ان “عددا من وزراء حكومة الكاظمي فشلوا في ادارة وزاراتهم ويجب اقالتهم وجلب البديل المناسب لحل الازمة الراهنة”، مبينا ان “هنالك ابوابا لتهريب الاموال والحكومة غير مسيطرة عليها.

وتابع ان “الحكومة عاجزة عن السيطرة على الفساد المالي والاداري القائم.