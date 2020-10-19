الكاظمي يبدأ اجتماعه الأول مع نظيره الفرنسي جان كاستيكس في باريس

أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بدأ اجتماعه الأول مع نظيره الفرنسي، جان كاستيكس، في مستهل مشواره بالجولة الأوربية.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "الكاظمي بدأ اجتماعه بنظيره الفرنسي جان كاستيكس، بالعاصمة الفرنسية باريس، في مستهل مشواره بالجولة الاوربية".



ويوم أمس، وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى باريس في مستهل جولته الأوروبية.



