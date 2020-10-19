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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 12:44 م

خبير اقتصادي : الورقة البضاء التي طرحتها الحكومة وراء ارتفاع اسعار الدولار

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خبير اقتصادي : الورقة البضاء التي طرحتها الحكومة وراء ارتفاع اسعار الدولار

اكد الخبير الاقتصادي احمد جاسم، ، ان الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة وراء ارتفاع اسعار صرف الدولار، متوقعا ازدياد معدلات الارتفاع مالم يعالج البنك المركزي الامر.


وقال جاسم ان “الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة اشارت الى انخفاض الاحتياطي البنك المركزي وهو ما يناقش بيان المركزي الصادر اليوم”.


واضاف ان “الورقة البيضاء تضمنت تخفيض الرواتب واعتماد التقشف بالسياسة النقدية “، مشيرا الى ان “الامر اثار مخاوف التجار واصحاب رؤوس الاموال ودفعهم الى سحب العملة الصعبة من السوق مما ادى الى ارتفاعها”.


واوضح جاسم ان “الحل يمكن تجاوزه بخطوات بسيطة من خلال ضخ المركزي عملة الدولار الى السوق اكثر من الطلب ليعاود استقرار سعره ضمن المعدلات الطبيعة”، لافتا الى ان “عدم تنفيذ هذه الخطوة سيدفع بالدولار الى المزيد من الارتفاع”.

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