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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 12:12 م

علاوي: معالجة الأزمة المالية الحالية في العراق تحتاج إلى إصلاح حقيقي

عبد-الامير-علاوي

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن معالجة الأزمة المالية الحالية في العراق تحتاج إلى إصلاح حقيقي، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها.

ونقل بيان للوزارة، عن علاوي قوله : إن معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها لأنها تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الامد لتجاوزها، مشيرا إلى ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه.

وأضاف ، أن الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي ، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.

وأكد أن المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن.

وأشار وزير المالية إلى أن سوء الادارة والاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.

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