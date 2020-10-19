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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 11:37 ص

نائب عن سائرون يستبعد التصويت على قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة لاستمرار الخلافات

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نائب عن سائرون يستبعد التصويت على قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة لاستمرار الخلافات


استبعدت كتلة / سائرون / البرلمانية  التصويت على قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة  لاستمرار الخلافات بين الكتل السياسية.

وقال النائب عن / سائرون / رياض المسعودي ان الخلافات السياسية في قانون الانتخابات ، التي تتعلق بعدد الدوائر المتعددة وعدد نواب كل دائرة والمشاكل الفنية الاخرى، ما زالت قائمة لحد اللحظة "، لافتا الى :" ان كل كتلة ترغب بتفصيل قانون الانتخابات على وفق مصالحها الانتخابية والشخصية" .

واوضح :" ان  اللجنة القانونية البرلمانية ماتزال لم تكمل المسودة النهائية لقانون الانتخابات بسبب كثرة المقترحات المقدمة من الكتل "، فيما حمل بعض الكتل السياسية مسؤولية تعطيل قانون الانتخابات لعدم رغبتها باجراء الانتخابات المبكرة في الظرف الراهن.
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