كوجر: الأزمة المالية بين بغداد وأربيل سيتم حلها عبر موازنة العام المقبل

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل سيتم حلها عبر إدراج نصوص لاتفاقية الطرفين في موازنة العام المقبل تتضمن التزامهما بتأدية ما عليهما وفقا للقانون.

وأضاف أن حل الأزمة سيكون عبر التسوية المالية بين بغداد وأربيل وضمان سريانها في جميع الموازنات المقبلة، وفق سقوف زمنية بحلها.

وأوضح أن حل أزمة إيرادات المنافذ الحدودية يحتاج الى تفصيل بين الحكومتين، في حين ان إيرادات النفط بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز وإعادة التفاوض مع الشركات التي تعمل داخل الإقليم، وكذلك تسوية الحسابات حول هذا الملف.