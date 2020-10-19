الرافدين: جهات تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية تمنح القروض

أكدت وزارة المالية، أن مصرف الرافدين حذر الزبائن من التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تدعي ارتباطها مع المصارف الحكومية في منح السلف والقروض.



وأوضح بيان للوزارة، أن “التقديم على هذه السلف يكون عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans ، موضحا أما التقديم على القروض يتم عن طريق فروع المصرف حصراً ، والمنتشرة في بغداد والمحافظات.



ولفت البيان إلى أن مصارفنا تمارس دوراً رقابياَ مهماً ومتابعة حثيثة لتقديم أفضل الخدمات والنشاطات المصرفية بالإضافة إلى خدمة الزبائن.



