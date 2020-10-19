العراق يقفز مرتبة في تصنيف "مكافحة الاتجار بالبشر"

أعلنت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، رفع العراق إلى المستوى الثاني ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة بهذا النشاط.



وقال العقيد الدكتور زياد محارب القيسي من علاقات واعلام مقر الوزارة لشؤون الشرطة، إن رئيس اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر الفريق عماد محمد محمود ترأس الاجتماع الدوري للجنة التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بهذا الشأن ومنظمة حقوق الانسان.



وأشار إلى أن لهذه اللجنة الأثر الواضح في رفع العراق من المستوى الثالث الى الثاني ضمن التصنيف الدولي، منوها بأن العراق بهذا التصنيف انتقل الى مصاف الدول التي تفي بالمعايير الدولية لحقوق الانسان مثل قطر والكويت وسلطنة عمان والمانيا وايطاليا والدنمارك وغيرها، وفي ضوء التقرير العالمي حول واقع مكافحة الاتجار بالبشر.



وأردف القيسي في السياق نفسه ان الفريق محمود اوعز الى اعضاء اللجنة بتكثيف الجهود من اجل وضع العراق في المستوى الاول ضمن الدول التي تكافح الاتجار بالبشر ضمن التصنيف المذكور.