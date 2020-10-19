وزارة الصحة : نسعى لفحص 30 ألف من مصابي كورونا يوميا في العراق

كشفتْ وزارة الصحة والبيئة عن مساع للوصول إلى 30 ألف فحص يومي لكشف مصابي كورونا مع زيادة عدد الأسرة إلى 10 آلاف لاستقبال الحالات.

وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي، إن الإصابات مستمرة منذ اشهر بالأرقام نفسها، يقابلها ارتفاع كبير بعدد المتعافين وحالات الشفاء العالية التي اصبحت تتجاوز 3 آلاف حالة يوميا اي بنسبة 85 بالمئة بعد الطفرة النوعية في تطوير القدرات التشخيصية والعلاجية خاصة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تمكنت الوزارة من مواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة لكورونا بما يزيد عن 10 الاف سرير منها ما لا يقل عن 4 الاف سرير تنفس اصطناعي للحالات الحرجة.

ولفت إلى أن عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة بلغت ما يقارب 500 حالة في بغداد والمحافظات، مبينا ان الفحوصات المختبرية وصلت الى 25 الف فحص يوميا، ونعمل على توسيع القدرة التشخيصية للوصول الى 30 الف فحص يوميا اعتمادا على امكانيات الوزارة، اما عدد المختبرات فبلغ 50 مختبرا في بغداد.