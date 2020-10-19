نائب يكشف عن عراقيل أمام الانتخابات البرلمانية المبكرة

قال النائب المستقل باسم خشان، إن عدم استعداد المفوضية وكذلك عرقلة إنجاز قانون الانتخابات والمخالفات الدستورية، وسوء التصرف والتعامل مع كوتا الأقليات كلها أسباب تقف امام اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.



وأضاف أن الأزمة المالية لاتقف وحدها أمام إجراء الانتخابات المبكرة، بل جملة أسباب ستؤدي الى تحديد موعد جديد لإجراء عملية الاقتراع.



وبين أن ملف الدوائر الانتخابية المتعددة مازال عالقا حيث لم يتنبه المشرع والكاتب للقانون عن المشاكل التي ستواجه، وبالتالي فأن هناك جهل من قبل الذين كتبوا القانون بالأنظمة الانتخابية والواقع الذي يعيشه العراق.

