القوات الأمنية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش الإرهابي جنوبي الموصل

أطلقت قوات عراقية مشتركة، اليوم الإثنين، عملية عسكرية، لملاحقة داعش الإرهابي واستهداف مواقعه إلى الجنوب من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر عسكري، "مع ساعات الفجر الاولى بدأت المدفعية العراقية بقصف مكثف على جزيرة كنعوص الواقعة جنوب الموصل تمهيداً لاقتحامها، ومع شروق الشمس بدأت القطعات العسكرية بالعبور إلى الجزيرة للبدء بعملية من أجل تطهيرها".

وأضاف، أن من ضمن الخطة العسكرية تنفيذ انزالات جوية أيضا في وسط الجزيرة لمباغتة عناصر التنظيم المتواجدين فيها.

وتابع: أن القوات المشتركة ستبدأ أيضا بنصب الجسر العائم لعبور العجلات والدورع الى الجزيرة من أجل استخدامها في الاقتحام والتوغل في عمقها الذي ما يزال صعباً على القطعات العسكرية وعصياً عليها منذ فترة طويلة.