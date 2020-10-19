تفكيك شبكة إرهابية لداعش في صلاح الدين

أكد المتحدث العسكري العراقي اللواء يحيى رسول، تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 11 عنصراً شمالي صلاح الدين، في عملية استغرقت ساعتين وتم القبض على ثمانية إرهابيين عملوا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.



وقال رسول في، بيان، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة إرهابية كاملة مكونة من 11 عنصراً من عصابات داعش.



وفي نينوى، قالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن مفارزها تمكنت من القبض على ثمانية إرهابيين.

