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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 08:58 ص

وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع متأثرًا بكورونا

وزارة الدفاع

توفى المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الفريق فاضل عباس مهدي، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قيادة أركان الجيش.

وقال رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، فى بيان نعي: "بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازى وأصدق المواساة الى أسرة ومحبى الفقيد الفريق الحقوقى فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، والذى وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 3110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذكرت الوزارة - فى بيان - أنه تم تسجيل 3186 حالة شفاء، ووفاة 56 مصابا بالفيروس فى عموم العراق.


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