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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 19 تشرين الأول 2020 03:30 ص

جهل سياسي واستهتار بأرواح العراقيين.. الكاظمي يهرب إلى أوروبا ولا يلغي زيارته رغم المجزرة وحريق بغداد

الكاظمي يهرب لأوروبا

خبراء: تركه العراق بعد ساعات من المجزرة وحرق مقر الديمقراطي في بغداد استهتار سياسي وتأفف

قال عراقيون، انهم يشعرون بالاشمئزاز للتصرف السياسي الأبله الذي قام به الكاظمي. فالعراق في وسط الوحل والدم ومجزرة صلاح الدين لا تزال ماثلة. والوطن يغلي، ولم تتوصل القوات الأمنية لشىء لا في حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا في قتل المدنيين الابرياء في الفرحاتية في صلاح الدين، ثم يقوم الكاظمي، بمواصلة زيارته لأوروبا لكل من لندن وباريس وبرلين.


وقال مراقبون إنها بلاهة سياسية، والزعماء عندما تظهر مثل هذه الأزمات يلغون زياراتهم تماما للخارج او يعودون لبلدانهم، ويبقون في دائرة العمل؟ وهل هناك مصيبة من أن يكون بلد بأكمله يترقب حربا أهلية بسب حكومة ضعيفة مهترئة.
وبدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة لعدة بلدان أوروبية تشمل كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لبحث عدة ملفات.


وذكر بيان صادر عن مكتبه، أن الكاظمي غادر عصر أمس الأحد، العاصمة بغداد، متوجها إلى باريس، وذلك في مستهل جولته الأوروبية. وأضاف البيان: يرافق الكاظمي في جولته، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، كما سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز، لـ"إرم نيوز" إن ”جولة الكاظمي الأوروبية بهذا الوقت مهمة جدا للعراق، خصوصا لما يواجه من أزمات اقتصادية ومالية وصحية وحتى أمنية.


وبين الفايز أن العراق لا يمكن له تجاوز تلك الأزمات، إلا من خلال دعم دولي، ولهذا تهدف زيارة الكاظمي إلى الدول الأوروبية الثلاث، للحصول على الدعم في مجال الاقتصاد والاستثمار، وكذلك الدعم الأمني والعسكري، وحتى الصحي، لمواجهة وباء فيروس كورونا. وأضاف الفايز، أن مجلس النواب سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فور ختام جولته الأوروبية، لمعرفة ما بحثه خلال هذه الجولة، وما هي الاتفاقيات التي وقعها هناك، خصوصا أن بعض الاتفاقيات تحتاج إلى تصويت البرلمان.
ماذا يعني خروج الكاظمي للسفر وترك العراق في الدم؟ انه يعني الكثير عند ملايين العراقيين المكلومين والذين يشعرون بالحزن على ما يحدث للوطن.
أ.ي

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