واشنطن تكسر عنق إيران وتحذر من انتهاك حظر الأسلحة.. وطهران تتجاهل الفقر وتدهور الاقتصاد وتهلل لانتهاء الحظر

خبراء: الملالي نظام يعشق الارهاب والدم والسلاح



تهلل ايران لعملية انتهاء الحظر عن السلاح، وكأنه نهاية لكل مشاكلها بما يفضح التوجهات الإرهابية المسلحة لنظام الملالي، لكن تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي سفن الإرهاب الايراني بعدما تصاعدت حملة أمريكية ضد توريد السلاح لطهران.

من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السلطات الإيرانية من انتهاك الحظر الأممي للأسلحة المفروض عليها، مهددا بفرض مزيد من العقوبات في حال خرق الحظر. وتأتي تصريحات بومبيو على إثر إعلان طهران انتهاء القيود التسليحية المفروضة عليها من جانب مجلس الأمن الدولي منذ عشر سنوات.

وقال بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران. وأضاف على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران. وتابع بومبيو خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هنأ الشعب الإيراني على ما أسماه بـ"الانتصار الدبلوماسي" على الولايات المتحدة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر في وقت سابق اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي. وحدد تاريخ 18 أكتوبر 2020، كموعد لرفع الحظر بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى الاتفاق رسميا في العام نفسه.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ايران، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.



كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة “ضغوط قصوى” حيال ايران إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة. وأكدت موسكو في سبتمبر نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران ما أن يتم رفع الحظر، ولم تخف الصين عزمها على بيع إيران أسلحة بعد 18 أكتوبر.

وتابع بومبيو وفق التقرير الذي نشرته جريدة العرب، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن.

ولفت مراقبون أنه من المستبعد أن يؤدي ما وصفه روحاني "بالانتصار الدبلوماسي" إلى أي صفقات أسلحة جديدة من الناحية العملية، حيث من غير الوارد تماما أن يقحم الغرب نفسه في تجارة أسلحة مع إيران، في ظل موقف ترامب المتشدد. واستبعدوا أيضا أن تتجاهل روسيا والصين مخاوف الغرب والعالم العربي وإسرائيل فيما يتعلق ببرامج إيران العسكرية وسياسة طهران المثيرة للجدل في الشرق الأوسط.

خبراء لبغداد بوست، أكدوا أن التهليل الإيراني الواسع لانتهاء حظر السلاح يكشف شيزو فرينيا واصرار على الإرهاب من جانب إيران

أ.ي