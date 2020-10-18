تسقط حكومة المجزرة.. السفارة الأمريكية تطالب بمحاكمة القتلة والحشد المجرم يكذب ويسندها لداعش

مراقبون: الكاظمي فقد السيطرة ووجود اهدار لوقت ثمين للعراق



تفاقمت أزمة مجزرة مقتل المدنيين الأبرياء في محافظة صلاح الدين أمس، وفي الوقت الذي لم تتجاوز فيه ردود الفعل الرسمية حاجز الانتقادات وزيارة قام بها الكاظمي للمحافظة وتهديدات "شكلية" وعدم الوصول لباقي المخطوفين.

أدانت السفارة الأميركية لدى العراق بقوة، جريمة القتل البشعة في محافظة صلاح الدين، وطالبت حكومة الكاظمي بتقديم الجناة للمحاكمة.

وجاء في نص بيان السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر: تُدينُ الولايات المتحدة جريمة القتل البشعة التي وقعت أمس وراح ضحيتها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. دعواتنا لعوائل الضحايا. وأضاف البيان: ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة، ونأمل أن تكون زيارة رئيس الوزراء السيد الكاظمي إلى الفرحاتية اليوم خطوة مهمة لوضعِ كافة المجاميع المسلحة تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي، وهي الطريقة الوحيدة لوقف المزيد من إراقة الدماء.



وكانت قد وصلت تعزيزات أمنية إلى الفرحاتية في صلاح الدين بالعراق، إثر الجريمة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين بعد خطفهم. وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عمليات تفتيش واعتقالات في قرى غرب المحافظة لفرض الأمن. ولا يزال البحث مستمراً لمعرفة مصير أربعة مخطوفين في الفرحاتية.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن جهاز مُكافحة الإرهاب فكك شبكة إرهابية كاملة مكونة من 11 عُنصرا من عصابات داعـش، حيث انطلقت قوة كبيرة قُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة، وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكملها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر الأحد، في قضاء بيجي شمال مُحافظة صلاح الدين.



في سياق متصل، دان رئيس إقليم كردستان، نجرفان بارزاني، بشدة "الجريمة البشعة" التي حدثت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وقال: نطالب المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحديد الأطراف والمجاميع الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة وإحالة المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.



وفي محولة للتملص من الجريمة المرعبة، أصدر الحشد الشعبي المجرم، أول تعليق رسمي على مجزرة منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى الحفاظ على السلم المجتمعي!!!

وقال مسؤول العمليات في اللواء 41 بالحشد قاسم الكريطي بحسب موقع الحشد الشعبي الرسمي، إن إحدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش، ما أدى الى مقتل أحد المقاتلين وجرح 3 اخرين، قبل ان تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية، موضحا إن الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا تجاه الأهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم افراد في الحشد العشائري متعاونين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي، وبين، أن الجريمة المستنكرة ليست المرة الاولى التي يعتمد فيها الارهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر التنظيم".

وتابع، إن نتائج التحقيق ستظهر استهداف داعش للمنطقة وابنائها، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل التصريحات والمعلومات وانتظار ما ستظهره التحقيقات الجارية.

وكان مسلحون مجهولون تابعون للحشد الشعبي المجرم، وليس داعش وفق الأكاذيب قد أعدموا، ثمانية شبان رميا بالرصاص دون معرفة الأسباب في قرية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، بينما فقد أثر أربعة آخرين.

وإزاء حالة من الغضب الشعبي العارم، تجاه مجزرة الفرحاتية في صلاح الدين، قلل قيادي في التيار الصدري، بزعامة الميليشيوي مقتدى الصدر، من أهمية التظاهرات المؤمل انطلاقها يوم 25 تشرين الاول، مشيراً إلى تراجع الدعم الشعبي للمتظاهرين!!

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، إن تظاهرات يوم 25 تشرين الاول المقبل، لن تكون مؤثرة كما كانت تظاهرات 25 تشرين 2019، معتبرا أن "التظاهرات تم اختراقها حالياً من قبل جهات سياسية، هي من تحركها، ولهذا حتى الدعم الشعبي تراجع لها. وبين الزاملي، أن "تظاهرات يوم 25 تشرين، ستكون محدودة المشاركة، ولن تكون تظاهرة كبيرة ومليونية، ولهذا لن يكون لها اي تأثير، ولا تختلف عن التظاهرات التي انطلقت يوم 1 تشرين الماضي.

ويرى مراقبون أن دخول التيار الصدري على الخط والتقليل من أثر الغضب الشعبي هو محاولة مفضوحة للالتفاف على الغضب العراقي والفشل الذريع لحكومة الكاظمي.

أ.ي