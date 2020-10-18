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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 18 تشرين الأول 2020 10:03 م

الزجراوي: رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة غير مؤمنة لغاية الآن

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الزجراوي: رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة غير مؤمنة لغاية الآن
أكدت جهات برلمانية عراقية أن رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة غير مؤمنة لغاية الآن، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد في تأمين الرواتب على قانون الاقتراض الذي يواجه برفض داخل البرلمان.

وقال النائب محمود الزجراوي، ان “الحكومة تعتمد في تأمينها وصرفها للرواتب، في التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لكن هذا القانون يواجه بعض الرفض لتمريره في البرلمان”.

وأضاف ان “مجلس النواب، لا يمكن له التصويت على قانون الاقتراض، دون معرفة أين صرفت اموال القروض السابقة وتقدم كشوفات رسمية ودقيقة فيها”، مبينا “من المحتمل أن تتأخر الحكومة الشهر المقبل في صرف رواتب موظفي الدولة، كما حصل الشهر الماضي”.

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.
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