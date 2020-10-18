تصاعد المطالب بـ "الاستفتاء على الإقليم العربي" للتخلص من هيمنة وفساد الحكم الشيعي وميليشيات إيران.. العراق الجديد قادم

ثروات المحافظات السنّية العربية تكفيها وكنوز من النفط والغاز تحت أقدام أهلها



الإقليم العربي يكفله الدستور ويحفظ لمن يعيشون فيه الاستقلال المالي والسياسي على غرار كردستان العراق



إيران الملالي تعوق ظهور "الإقليم العربي" حتى لاتقطع قدميها من العراق ويفسد مشروع الهلال الشيعي



تصاعدت المطالب الشعبية، خلال الساعات الأخيرة بضرورة العمل على إقامة "الإقليم العربي"، وبالخصوص بعد مجزرة صلاح الدين وفصل العديد من المحافظات السنّية فعليا عبر وجود ميليشيات إيرانية عميلة تتبع ايران وجهة الحشد المجرم بالعراق تفرض سطوتها عليها.

ويرى سياسيون ومراقبون، أن الإقليم العربي في العراق حق دستوري، فالدستور نص على الفيدرالية وإقامة "إقليم عربي" على غرار كردستان العراق مستقل ماليا وسياسيا، وفي السلطات يحمي العرب السنّة ويحمي مقدراتهم ويوقف عملية الإبادة الطائفية بحقهم كما يوقف هيمنة إيران في العراق.



ووفق تسريبات مؤكدة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت لأكثر من وفد عربي استعدادها لمساعدة العراقيين في مواجهة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران بأي شكل من الأشكال، من بينها الإعتراف، بإقليم سني يضم المتضررين من سياسات الإضطهاد والقمع والتعسف التي تمارسها مليشيا الحشد الارهابي وغيرها من الجماعات الشيعية بحق العراقيين.

لكن في نفس الوقت، وبرغم المطلب الشعبي الملح في إقامة "إقليم عربي" يضم كل المكونات من أصحاب الطوائف والأديان السماوية فإن مختلف الحكومات العراقية، التابعة لايران تضع عراقيل إمام هذا المطلب الشعبي، وتعارض بقوة إقامة إقليم سني مستقل خوفاً منها على مصالحها، ولضمان إستمرارها في اضطهاد الشعب العراقي وممارسة أبشع الجرائم بحقه.



ورغم ان الدستور يؤكد في المادة 116 دعمه للدولة الفيدرالية وإنشاء الأقاليم، وينص بأن النظام الفيدرالي العراقي يتألف من العاصمة والولأيات والمحافظات الخارجة من المرکز والإدارات المحلية، والفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تؤكد ذلك وتشير إلى إقليم كردستان کولأية قانونية ومقبولة وتشدد على قبول ولايات جديدة تتشكل دستورياً أو من خلال الإمتثال للقانون، كما ان المادة 119 من الدستور العراقي تناقش آلية إنشاء إقليم جديد، ووفقاً لهذه المادة والنصوص الدستورية يحق لمحافظة أو عدة محافظات والتي تتوفر لديها الشروط اللأزمة ان تقدم طلب إجراء استفتاء لإقامة إقليم جديد خاص بها، وهذا الطلب يجب أن يخضع لموافقة ثلث أعضاء الرابطة السياسية او عشر المشارکين في إنتخابات المحافظة أو المحافظات التي ترغب في إنشاء إقليم مستقل فإن هناك عراقيل إيرانية وميليشياوية.



ويرى سياسيون، إن خطة إنشاء إقليم عربي سني، تسكنه كل الطوائف وأصحاب الديانات السماوية في العراق، تجد الدعم والضمان التنفيذي في الدستور العراقي، لكن القضية هي أن إيران في كل السنوات التي أعقبت عام 2003م حشرت انفها وتدخلت في القضايا والشؤون الداخلية للعراق، واضعفت هيبة الدستور بشكل جعل منه مجرد ديكور لتحقيق أغراض ميليشياتها فقط.



الدستور يكفل إقامة اقليم عربي

نصّت المادة 116 من الدستور على: "يتكوّن النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية"، واستكملت المواد اللاحقة إقرار الأقاليم وفق المواد الأربع (117 - 121) من الدستور النافذ، الذي كفل وفق المادة 119 حرية تشكيل الوحدات الإدارية لتشكيل الإقليم، حيث: "يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه"، ويقدم بإحدى الطريقتين: أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، وثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، وكفل الدستور للإقليم "تشريع دستور له يحدد سلطات الإقليم وفق المادة 120، كذلك فإن للإقليم صلاحية ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".



"بغداد بوست" داعم



ويتبنى موقع "بغداد بوست" الانتصار للدستور العراقي، تأسيس مشروع الإقليم العربي، نتيجة الفقدان المستمر لآلاف المواطنين العراقيين من أهالي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حرياتهم وأمنهم في وجود سلطة ميليشيات ايران وحشدها المجرم الذي تشكل بفتوى ارهابية من جانب السيستاني.



وما يجعل صوت الأنبار يعلو حاليا وفق النشطاء فيها، بالتحالف مع محافظات صلاح الدين والموصل وديالى للدعوة بقوة للإقليم العربي، هو اكتشاف حجم الموارد الهائلة من الغاز والنفط والفوسفات والسيلكا العالية النقاوة ومعادن أخرى، إذ تحتوي الأنبار على خزائن طبيعية هائلة، فيها أكبر مخزن غاز في الصحراء الغربية (حقل عكاز) الذي يحوي، حسب التقديرات الجيولوجية، 53 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وأبعاد الحقل 20 + 52 كيلومتراً، جنوب مدينة القائم الحدودية مع سوريا والمنصورية، الذي اكتشفه الأميركيون عام 2004، ولم يشرّعوا باستخراجه. وثروات نفطية هائلة تمتد نحو الأراضي السورية والأردنية، كما يتوقع خبراء النفط وجود خزين يصل إلى 300 مليار برميل من النفط الخام في صحراء الأنبار. ومثلها باقي محافظات الاقليم العربي.

وأمام مجازر ميليشيات ايران واستباحة طهران المقدرات العربية والسنّية ومواصلة أطماعها وفشلها في الحكم فلا مناص من إقامة الإقليم العربي.



وشدد مراقبون، على ضرورة مواصلة الجهود السياسية من مختلف الأطراف العراقية، لإقامة "إقليم عربي" يحفظ للعرب والسنّة حقوقهم على غرار إقليم كردستان العراق.

والخلاصة.. الإقليم العربي في العراق، حق مشروع للعراقيين وسينتزعوه من براثن إيران. كما أنه لن يكون واحة للإرهاب والفوضى، ولكنه سيضم كل الأطياف العراقية السنّي والمسيحي واليهودي، وكل من يؤمنون بالأديان السماوية السمحة ويرفضون الإيمان بسلطان الولي الفقيه.

أ.ي