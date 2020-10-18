إصابة ضابط بالشرطة الاتحادية بتفجير جنوبي كركوك

أصيب ضابط في الشرطة الاتحادية وأحد أفراد حمايته بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة كركوك، بحسب ما أفاد مصدر أمني.



وقال المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق انفجرت على عجلة يستقلها آمر الفوج الاول، اللواء الثاني، الفرقة الالية التابعة الى الشرطة الاتحادية في منطقة الفتحة قرب قرية الذربان جنوب كركوك”.



وأضاف المصدر أن “التفجير أدى الى اصابة آمر الفوج الرائد فراس حبيب مشتت فرج، وأحد افراد حمايته باصابات خفيفة”.

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